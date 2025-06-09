الطريقة السهلة وبأسعار معقولة لصنع وعاء نبات صغير في زارع معلق

ابدأ بحبل MacRame ، من الناحية المثالية 5 ملم ، حيث من الأسهل العمل معه كمبتدئ. يمكنك اختيار محايد كلاسيكي ، مثل البيج ، أو المغامرة في منطقة أكثر ملونة مع سلك Macrame الوردي النابض بالحياة. اختر لونًا مكملاً يعمل بشكل أفضل مع زارعك. إذا كنت تفتقر إلى وعاء النبات الذي ترغب في استخدامه لهذا المشروع ، فيمكنك الحصول على إلهام وتجربة الأدوات المنزلية المشتركة التي يمكن تحويلها إلى مزارعين ، مثل شمعة الشمعة. الخيارات ذات الشفة هي الأفضل ، حتى يتمكنوا من عناق الحبل بشكل آمن.

قطع قسم من الحبل إلى الطول المطلوب ، مع ما يكفي للتعليق في الطول المثالي. يمكنك بعد ذلك ربط الطرفين لتشكيل حلقة واحدة كبيرة. ضبط الحبل لأسفل ، وادفع برفق القاع إلى الأعلى. يجب أن يبدو أنك شكلت شكلًا كبيرًا بحلقتين في القاعدة. اقلب حلقة المركز على نفسه وشكل تطورًا. مع وضع حاوية النبات في أعلى الحلقة ، خذ الجزء العلوي من الحبل ، ثم قم بتغذيةها عبر حلقة المركزية. أثناء سحبها بإحكام ، أحضر الجزء العلوي من الحلقة حول جسم الوعاء ، وأخيراً ، خذ الحلقات اليسار على الجانبين. ستساعد هذه في إنشاء أرجوحة للمصنع للجلوس فيها ، ويمكنك استخدام الجزء العلوي من الحبل للتعليق.

للحصول على اهتمام مرئي إضافي ، حاول أن تربط الحبل ببعض الخرزات أو الريش أو القذائف الزخرفية. يمكنك دمج أنواع مختلفة من العقدة وحتى إضافة هامش. أثناء الإبداع ، استكشف المزيد من الطرق لدمج MacRame في منزلك.