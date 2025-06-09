الطريقة السهلة وبأسعار معقولة لصنع وعاء نبات صغير في زارع معلق

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يمكنك إنفاق 25 دولارًا أو أكثر على زارع معلق لمنزلك ، ولكن إذا كنت تشعر بالارتياح قليلاً من علامات الأسعار التي تراها على خيارات المتجر التي تم شراؤها ، فحاول جعلك باستخدام وعاء مصنع صغير لديك بالفعل. يتيح لك DIY الصديق للميزانية عرض النباتات الخاصة بك بنفس العظمة مثل زارع معلق تم شراؤه من المتجر ولكن بدون التكلفة العالية. ماذا ستحتاج؟ بعض الحبل MacRame ومجموعة بسيطة من العقدة ، ستحول زارع الرف العادي إلى واحد يتأرجح بأسلوب. إنه ليس فقط بأسعار معقولة ، بل يمكنك أيضًا تخصيصه بطولك أو لونك ، مما يتيح لك إنشاء قطعة تعمل بشكل مثالي داخل جمالية منزلك.
المزارعون المعلقون أكثر من مجرد وظيفية ، فهي خيار ديكور أنيقة ، خاصة عند وضعها في نافذة أو على الحائط. يعمل التعليق أيضًا على تحسين الدورة الدموية حول أوراقهم ، وهو أمر بالغ الأهمية للمساعدة في ردع الآفات والأمراض النباتية. MacRame Cord هو وسيلة صديقة للبيئة وبأسعار معقولة لرفع النباتات وتحويل وعاء الغراس الخاص بك إلى خيار معلق مزخرف. كما أنه يتزوج بشكل جميل مع أوراق الشجر الخضراء المورقة للعديد من النباتات ، وتغمر منزلك بأرضية دافئة. عند تحويل أحد الأواني الصغيرة الموجودة إلى زارع معلقة ، يمكنك استكشاف طريقة جديدة وخلاقة وتوفير الفضاء لعرض نباتاتك في مساحة ضيقة.
تحويل وعاء نبات صغير إلى زارع معلق
ابدأ بحبل MacRame ، من الناحية المثالية 5 ملم ، حيث من الأسهل العمل معه كمبتدئ. يمكنك اختيار محايد كلاسيكي ، مثل البيج ، أو المغامرة في منطقة أكثر ملونة مع سلك Macrame الوردي النابض بالحياة. اختر لونًا مكملاً يعمل بشكل أفضل مع زارعك. إذا كنت تفتقر إلى وعاء النبات الذي ترغب في استخدامه لهذا المشروع ، فيمكنك الحصول على إلهام وتجربة الأدوات المنزلية المشتركة التي يمكن تحويلها إلى مزارعين ، مثل شمعة الشمعة. الخيارات ذات الشفة هي الأفضل ، حتى يتمكنوا من عناق الحبل بشكل آمن.
قطع قسم من الحبل إلى الطول المطلوب ، مع ما يكفي للتعليق في الطول المثالي. يمكنك بعد ذلك ربط الطرفين لتشكيل حلقة واحدة كبيرة. ضبط الحبل لأسفل ، وادفع برفق القاع إلى الأعلى. يجب أن يبدو أنك شكلت شكلًا كبيرًا بحلقتين في القاعدة. اقلب حلقة المركز على نفسه وشكل تطورًا. مع وضع حاوية النبات في أعلى الحلقة ، خذ الجزء العلوي من الحبل ، ثم قم بتغذيةها عبر حلقة المركزية. أثناء سحبها بإحكام ، أحضر الجزء العلوي من الحلقة حول جسم الوعاء ، وأخيراً ، خذ الحلقات اليسار على الجانبين. ستساعد هذه في إنشاء أرجوحة للمصنع للجلوس فيها ، ويمكنك استخدام الجزء العلوي من الحبل للتعليق.
للحصول على اهتمام مرئي إضافي ، حاول أن تربط الحبل ببعض الخرزات أو الريش أو القذائف الزخرفية. يمكنك دمج أنواع مختلفة من العقدة وحتى إضافة هامش. أثناء الإبداع ، استكشف المزيد من الطرق لدمج MacRame في منزلك.