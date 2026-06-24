جوان كولينز، 93 عامًا، لديها فلسفة من كلمتين حول الشيخوخة يجب على الجميع سماعها

باعتراف جوان كولينز، فإن نظرتها البسيطة للحياة هي السبب الذي جعلها تشعر بثقة أكبر من أي وقت مضى في التسعينات من عمرها. أثناء الدردشة مع The Independent في حدث Variety’s Women of Power في عام 2026، شاركت الممثلة الشهيرة الفلسفة المكونة من كلمتين والتي أبقت معنوياتها عالية مع تقدمها في السن، قائلة: “أحب الحياة”. وكما أوضح كولينز: “أستيقظ كل صباح وأتنفس الهواء وأحاول أن أنال نومًا جيدًا وأشرب الكثير من الماء وأعتني بنفسي”.
موقفها الإيجابي تجاه الحياة والشيخوخة لا يبدو جيدًا على الورق فقط. وهو مدعوم أيضًا بالعلم، حيث كشفت الدراسات أن المتفائلين قد يعيشون بالفعل لفترة أطول. وجدت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الشيخوخة بشكل إيجابي يميلون إلى العيش لمدة 7.5 سنوات أطول من أولئك الذين ينظرون إليها بشكل سلبي. وفي الوقت نفسه، تشير نتائج دراسة أجريت عام 2014 في The Journal of Gerontology: Series B إلى أنه إذا اعتقد كبار السن أنهم غير قادرين على إنجاز مهمة ما دون سبب سوى المعتقدات العمرية، فقد يتطور لديهم احترام منخفض للذات وانخفاض الثقة بالنفس.
تم دعم هذه الفكرة أيضًا من خلال دراسة أجريت عام 2006 في علم النفس والشيخوخة، والتي سعت إلى تحديد كيفية أداء الأشخاص في مهمة معرفية إذا تمت مقارنتهم بشخص أصغر سنًا مسبقًا. أثبت البحث كذلك نظرية “التهديد النمطي”، حيث أن أولئك الذين لم يكن لديهم اتصالات إيجابية بين الأجيال كان أداؤهم أسوأ في المهمة من أولئك الذين فعلوا ذلك. بالإضافة إلى امتلاكها عقلية إيجابية تجاه الحياة مع تقدمها في السن، اتبعت كولينز العديد من النصائح العملية التي من المحتمل أن تكون قد ساهمت بشكل كبير في طول عمرها.
تتخذ جوان كولينز نهجًا مباشرًا في التعامل مع الصحة
أدى ظهور جوان كولينز المذهل في عمر 92 عامًا في مهرجان كان السينمائي لعام 2026 إلى إعادة النظر في نصائحها الصحية الواضحة. وفي حديثها إلى The Telegraph في عام 2026، قالت نجمة “Dynasty” إنها تفضل عدم المبالغة في تعقيد الصحة، مشيرة إلى أنها “أنا أؤمن فقط بالحياة الصحية”. “أنا لا آكل الوجبات السريعة، أحصل على ثماني ساعات من النوم، وأمارس الرياضة. الأمر بسيط للغاية.”
حتى شكل الحركة المفضل لدى كولينز كان غير معقد إلى حد ما، حيث كانت تحب القيام “بتمارين البيلاتس الأساسية” بمساعدة مدرب شخصي. وبذلك، أعطت إجابة قوية جدًا على السؤال: هل يمكن أن تكون كبيرًا في السن بحيث لا تستطيع ممارسة الرياضة؟ في مقابلة عام 2026 مع مرحبا! مجلة، أكدت كولينز مرة أخرى التزامها بتزويد نفسها بالطعام الغني بالعناصر الغذائية، قائلة: “أعتقد أن جسدنا عبارة عن مصنع، ويجب أن يتغذى بالأشياء الصحيحة”. أظهرت الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر. في الواقع، هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تجعلك تبدو أصغر سنا.
والجدير بالذكر، في مقابلتها مع صحيفة التلغراف، لم تتردد الأيقونة البريطانية في الاعتراف بأن جيناتها لعبت على الأرجح دورًا في طول عمرها منذ أن عاش والدها حتى سن 87 عامًا. أشارت دراسة أجريت عام 2022 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أن 40٪ من متوسط العمر المتوقع للإنسان يمكن أن يُعزى إلى عوامل وراثية. أثناء مناقشة أسرار طول عمرها مع التلغراف، نسبت كولينز أيضًا الفضل إلى والدتها لرعايتها جيدًا في سنوات شبابها وتزويدها بمكملات غذائية وافرة للحفاظ على تغذيتها.