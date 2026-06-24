جوان كولينز، 93 عامًا، لديها فلسفة من كلمتين حول الشيخوخة يجب على الجميع سماعها

باعتراف جوان كولينز، فإن نظرتها البسيطة للحياة هي السبب الذي جعلها تشعر بثقة أكبر من أي وقت مضى في التسعينات من عمرها. أثناء الدردشة مع The Independent في حدث Variety’s Women of Power في عام 2026، شاركت الممثلة الشهيرة الفلسفة المكونة من كلمتين والتي أبقت معنوياتها عالية مع تقدمها في السن، قائلة: “أحب الحياة”. وكما أوضح كولينز: “أستيقظ كل صباح وأتنفس الهواء وأحاول أن أنال نومًا جيدًا وأشرب الكثير من الماء وأعتني بنفسي”.

موقفها الإيجابي تجاه الحياة والشيخوخة لا يبدو جيدًا على الورق فقط. وهو مدعوم أيضًا بالعلم، حيث كشفت الدراسات أن المتفائلين قد يعيشون بالفعل لفترة أطول. وجدت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الشيخوخة بشكل إيجابي يميلون إلى العيش لمدة 7.5 سنوات أطول من أولئك الذين ينظرون إليها بشكل سلبي. وفي الوقت نفسه، تشير نتائج دراسة أجريت عام 2014 في The Journal of Gerontology: Series B إلى أنه إذا اعتقد كبار السن أنهم غير قادرين على إنجاز مهمة ما دون سبب سوى المعتقدات العمرية، فقد يتطور لديهم احترام منخفض للذات وانخفاض الثقة بالنفس.

تم دعم هذه الفكرة أيضًا من خلال دراسة أجريت عام 2006 في علم النفس والشيخوخة، والتي سعت إلى تحديد كيفية أداء الأشخاص في مهمة معرفية إذا تمت مقارنتهم بشخص أصغر سنًا مسبقًا. أثبت البحث كذلك نظرية “التهديد النمطي”، حيث أن أولئك الذين لم يكن لديهم اتصالات إيجابية بين الأجيال كان أداؤهم أسوأ في المهمة من أولئك الذين فعلوا ذلك. بالإضافة إلى امتلاكها عقلية إيجابية تجاه الحياة مع تقدمها في السن، اتبعت كولينز العديد من النصائح العملية التي من المحتمل أن تكون قد ساهمت بشكل كبير في طول عمرها.