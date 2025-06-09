لماذا يجب أن تتجنب ارتداء الجينز الضيق على متن طائرة بأي ثمن

يسعد معظم النشرات المتكررة بمشاركة Peves Peves Peves للطائرة ، كما يتضح من نتائج استطلاع 2024 الذي استشهد به مراجعة المطار الدولية. وفقا لاستطلاع للمسافرين ، كانت انقطاع الطيران والانتظار الطويل من بين أفضل الانزعاج. ولكن حتى بعد أن يدخل المسافرون على متن الطائرة ، قد تبدأ مشاكلهم للتو – خاصةً إذا كانوا يخلطون الأزياء ويطيرون من خلال ارتداء الجينز الضيق.
ما الخطأ في الجلوس لساعات في سكانك المفضلة أثناء الرحلة؟ الكثير ، كما اتضح. تتعلق القضية الأولى بواقع الحركة السهلة – أو عدم وجودها – على المستوى المتوسط. ما لم تكن تطير في إجمالي الرفاهية في منطقة من الدرجة الأولى كاملة مع مساحة خطيرة في الساق وسرير متمتلئ ، فإن مساحتك الشخصية في طائرة تجارية مقدر أن تكون محدودة للغاية.
حتى إذا استيقظت لاستخدام الحمام لتمديد ساقيك (والاستجابة لدعوة الطبيعة الأم) ، فسوف يتم هبطك للتشويش على الخروج من الدنيم الذي يحمل الجلد في الحمام الذي قد لا يزيد عن قدمين. هذا ليس ممتعًا أو عمليًا تمامًا.
يمزج الغاز المبني بشكل سيئ مع جينز محكم البشرة
المشكلة الثانية في ارتداء الجينز الضيق أثناء الطيران تتعلق بالطريقة التي قد يتفاعل بها جسمك مع ارتفاع مستوى سطح البحر. يمكن أن يتسبب الطيران في الانتفاخ بينما يتضخم الغاز في بطنك ، والذي يبدو أسوأ عندما يكون جينزك بالكاد يكون له أي امتداد. لماذا تتحمل ساعات من الضيق مع الجزء العلوي من الجينز الذي يقرص الوركين أو الخصر ، خاصة إذا كنت شخصًا منتفخًا طوال الوقت على أي حال؟ من الأفضل التخلص من جينزك والسماح لأمعائك بالاسترخاء (وتضخم).
من الشواغل الثالثة من ارتداء السراويل التقييدية التي يرتديها البشرة ، أنها يمكن أن تعيق الدورة الدموية المناسبة ، والتي يمكن أن تعرض بعض الأفراد لخطر الإصابة بجلطات الدم. (الساقين هي واحدة من الأماكن الموجودة على جسمك التي يمكن أن تتشكلها جلطات الدم.)
في الواقع ، توصي الولايات المتحدة بالمراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يتخذ أي شخص لديه عوامل تعرضهم لخطر جلطة الدم (على سبيل المثال ، تاريخ من جلطات الدم ، والوزن الزائد ، والكبار) عند السفر لمسافات طويلة في المركبات التجارية. توصي الوكالة أيضًا بأداء تمارين التمدد في مقعدك ، مثل إعادة ركبتيك نحو جذعك. ومع ذلك ، قد تكون هذه التمارين صعبة في زوج من الجينز الضيق.
قيعان أفضل لرحلة على الرف العلوي
هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلص من الدنيم في المرة القادمة التي تطير فيها. يحدد Conde Nast Traveler عدة أنواع من الجينز الذي يقسم محرري السفر. لكن لا أحد منهم ينتمي إلى مجموعة متنوعة نحيفة. بدلاً من ذلك ، تجمع جميع أنواع Jean المقترحة بين الأناقة والراحة ، ومن الواضح أن العديد منها مصمم ليكونوا أنيقين بشكل عرضي ولكنه متمرد قليلاً.
ماذا لو كنت تفضل جينزك على عناق صورة ظلية ولا تحب الإصدارات الفضفاضة؟ رمي على زوج من السراويل المصنوعة من أقمشة تمتد. بعد كل شيء ، هذا ما يفعله المحترفون. تعترف مضيفة الطيران آمي كاريس (عبر ديجست ريدر) بأنها تتخلى عن زيها الرسمي وتذهب لراحة نقية عندما تسافر لأسباب شخصية: “بصفتي راكبًا ، أرتدي دائمًا سراويل متماسكة بونتي ، والتي توفر أنيقة وأنيقة”.
هل يمكنك إحضار سراويل الجينز الضيق معك؟ بكل الوسائل. ولكن فكر في تعبئتها في حملتك للتنزلق عند الهبوط ، بحيث يكون الجزء الفعلي للسفر من رحلتك القادمة أكثر راحة.