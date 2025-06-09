لماذا يجب أن تتجنب ارتداء الجينز الضيق على متن طائرة بأي ثمن

يسعد معظم النشرات المتكررة بمشاركة Peves Peves Peves للطائرة ، كما يتضح من نتائج استطلاع 2024 الذي استشهد به مراجعة المطار الدولية. وفقا لاستطلاع للمسافرين ، كانت انقطاع الطيران والانتظار الطويل من بين أفضل الانزعاج. ولكن حتى بعد أن يدخل المسافرون على متن الطائرة ، قد تبدأ مشاكلهم للتو – خاصةً إذا كانوا يخلطون الأزياء ويطيرون من خلال ارتداء الجينز الضيق.

ما الخطأ في الجلوس لساعات في سكانك المفضلة أثناء الرحلة؟ الكثير ، كما اتضح. تتعلق القضية الأولى بواقع الحركة السهلة – أو عدم وجودها – على المستوى المتوسط. ما لم تكن تطير في إجمالي الرفاهية في منطقة من الدرجة الأولى كاملة مع مساحة خطيرة في الساق وسرير متمتلئ ، فإن مساحتك الشخصية في طائرة تجارية مقدر أن تكون محدودة للغاية.

حتى إذا استيقظت لاستخدام الحمام لتمديد ساقيك (والاستجابة لدعوة الطبيعة الأم) ، فسوف يتم هبطك للتشويش على الخروج من الدنيم الذي يحمل الجلد في الحمام الذي قد لا يزيد عن قدمين. هذا ليس ممتعًا أو عمليًا تمامًا.