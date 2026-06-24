ماذا يفعل إعصار EF1 بالمنزل؟

نأمل أن يكون الإعصار الوحيد الذي واجهته على الإطلاق هو الإعصار الذي لم تتمكن دوروثي وكلبها الصغير توتو من الفرار منه. ولكن على عكس الإعصار في “ساحر أوز”، الذي كان مصنوعًا من الشاش، فإن الأعاصير الواقعية، حتى الضعيفة منها نسبيًا، يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة في غضون دقائق. يُستخدم مقياس فوجيتا المحسن (EF) لقياس الأعاصير وتصنيفها حسب الضرر الذي تسببه، وليس سرعة الرياح. يتراوح المقياس من EF0 (أضرار طفيفة) إلى أعاصير EF5 (كارثية). قد لا يتصدر إعصار EF1 عناوين الأخبار، لكن لا يزال بإمكان الرياح أن تترك علامة دائمة على المنازل الواقعة على طول مسارها. مع رياح تصل سرعتها إلى 86 إلى 110 ميل في الساعة، يمكن لإعصار EF1 أن يلحق الضرر بسقف منزلك حتى لو كان مصنوعًا من مادة تسقيف يبلغ عمرها مائة عام، ويمزق الجوانب، ويحطم النوافذ، ويرمي أثاث الفناء الخارجي عبر الحي الذي تسكن فيه. ولكنها يمكن أن تفعل أكثر من مجرد الضرر التجميلي من الخارج.

خلال إعصار EF1، عادة ما تكون الأسطح هي أول من يعاني. يمكن للرياح العاتية أن تمزق القوباء المنطقية والمزاريب. بمجرد تلف السقف، يمكن أن يتسرب المطر إلى منزلك، مما يخلق مجموعة جديدة تمامًا من المشاكل، بما في ذلك تلف المياه للأسقف والعزل والجدران، وكذلك للأثاث والممتلكات الشخصية. إذا كانت رياح الإعصار EF1 في الجانب الأقوى، فقد تتسبب في انحناء أبواب الجراج. على الرغم من أن هذه نتائج متطرفة، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنح منزلك أفضل فرصة للخروج سالمًا أثناء إعصار EF1.