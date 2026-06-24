مسودة الدوري الاميركي للمحترفين: درجة ليكرز لاختيار كاميرون كار من بايلور

دخل فريق ليكرز في موسم الإجازة راغبًا في إضافة عمق إلى قائمتهم.

لقد أرادوا الحصول على المزيد من الرياضة.

وأرادوا إضافة عناصر الشباب.

من خلال اختيار جناح بايلور كاميرون كار مع الاختيار رقم 24 في الجولة الأولى من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين ليلة الثلاثاء بعد تقدمه في ترتيب المسودة بعد صفقة مع نيكس، حقق ليكرز جميع الأهداف الثلاثة.

بلغ متوسط ​​​​كار 18.9 نقطة و 5.8 متابعات و 2.6 تمريرة حاسمة و 1.3 كتلة في 33.7 دقيقة عبر 34 مباراة في موسمه الوحيد في بايلور في 2025-26 بعد أن أمضى عامين في تينيسي.

قبل يوم الثلاثاء، لم يكن من المتوقع أن يكون كار متاحًا لفريق ليكرز بحلول الوقت الذي كانوا فيه على مدار الساعة لصياغة احتمال.

توقعت معظم المسودات الوهمية من المنشورات الإعلامية الكبرى أن يتم اختيار كار خارج اليانصيب مباشرة، بين الاختيارات رقم 15-20.

لكنه سقط في يد ليكرز، الذي تقدم مركزًا واحدًا بعد صفقة يوم المسودة مع نيكس للحصول على حقوق مشروع كار.

حيث يبرز كار

تعد تسديدات كار ثلاثية النقاط وروحه الرياضية من أوضح نقاط قوته التي يجب أن تترجم على الفور من الكلية إلى الدوري الاميركي للمحترفين.

لقد سدد 37.4% من خارج القوس مع فريق الدببة الموسم الماضي، بما في ذلك أكثر من 40% في لعبة الالتقاط والتسديد 3 ثوانٍ، بينما حاول 6.1 3 ثوانٍ لكل مباراة.

وعلى الرغم من أن إطلاق النار في وضع التوقف يمثل قوة، إلا أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يشكل فيها Carr خطورة من خارج القوس: يمثل Carr تهديدًا في اكتشاف الشاشات ونقلها والالتفاف عليها، كما أظهر إمكاناته كمطلق نار من ثلاث نقاط في الكلية.

أظهر كار أنه يعرف كيفية الاستفادة من تهديده باعتباره مطلق النار بثلاث نقاط في فرص تسجيل أسهل داخل القوس، حيث سدد 60.2%.

لقد ازدهر في الهجوم من خلال الضربات القاضية أو قطع المساحات المفتوحة بالقرب من الحافة بعد أن ضغط عليه المدافعون كثيرًا، مستخدمًا قدراته الرياضية للانطلاق في عمليات الغطس.

حصل كار على ثاني أسرع وقت لخفة الحركة في المسار (10.46 ثانية)، وثاني أعلى قفزة عمودية ثابتة (38 بوصة) وثالث أعلى قفزة رأسية كحد أقصى (42 بوصة) في الدوري الأمريكي للمحترفين الشهر الماضي. إنه يستخدم قدراته الرياضية المتفجرة وطوله بطرق وظيفية كتهديد في الأرضية المفتوحة وتهديد بالإنهاء/التسديد فوق الحافة عندما يكون لديه مساحة أمامه.

على الرغم من أن لديه العديد من مجالات التحسينات في الطرف الدفاعي للأرضية، فقد أظهر كار أنه يمكن على الأقل أن يكون معطلاً دفاعيًا باستخدام فرقعته العمودية وطوله (كان طول جناحيه البالغ 7 ¼ قدم هو الأطول بين اللاعبين 6 أقدام و6 أو أقصر في المجموعة) لمنع التسديدات.

حيث يحتاج كار إلى التحسين

أكبر المناطق التي يحتاج كار البالغ طوله 6 أقدام و5 إلى معالجتها هي قوته وإطاره.

كان وزنه 184.4 رطلاً في المجموعة، وهو الأخف بين جميع اللاعبين الذين يبلغ طولهم 6 أقدام و 3 أقدام على الأقل.

إن قلة قوة كار تؤذيه على طرفي الأرض.

يمكن أن يتم اصطدامه من ممرات قيادته بسهولة تامة، مما يجعل من الصعب عليه إنهاء السباق عند الحافة، ويمكن أن يتعرض للاصطدام بسهولة عند محاولته حراسة حراس ومهاجمين أكبر – أنواع اللاعبين المتوقع منه الدفاع عنها في الدوري الاميركي للمحترفين – مما يجعل من الصعب عليه البقاء أمام مهمته.

سيحتاج كار إلى أن يصبح أقوى ويحسن لياقته البدنية ليكون مدافعًا فعالاً في نقطة الهجوم على مستوى الدوري الاميركي للمحترفين.

أظهر صده للطلقات في الكلية استخدامه للتوقيت والغرائز جنبًا إلى جنب مع طوله وروحه الرياضية. ومع المزيد من الجهد المستمر والانتباه، يجب أن تظهر هذه العناصر في مناطق أخرى من الدفاع.

من الناحية الهجومية، لم يكن خالقًا حقيقيًا لنفسه أو للآخرين لعدة أسباب: قلة القوة؛ عدم وجود الكثير من التذبذب في مقبضه؛ لا يقرأ الدفاعات بشكل أفضل (على الرغم من أنه سيقوم بتمريرة بسيطة).

صالح / التوقعات

يعتبر فريق ليكرز مناسبًا لكار مثل أي فريق في الدوري الاميركي للمحترفين نظرًا لوجود صانعي الألعاب، بقيادة الحارس النجم لوكا دونسيتش، الذي سيخلق مظهرًا أسهل له عندما يتولى دورًا أقل استخدامًا مما كان عليه في بايلور.

سيقوم Doncic بإنشاء 3s ​​Carr الذي ازدهر معه أثناء الكلية، بالإضافة إلى التواصل مع Carr الرياضي الضخم في الزقاق والتخفيضات في السلة.

إذا عاد الوكلاء الأحرار أوستن ريفز و/أو ليبرون جيمس إلى ليكرز، فسيكون هناك المزيد من صانعي الألعاب الذين سيسمحون لكار بالتركيز على نقاط قوته باعتباره هدافًا خارج الكرة.

يمكن لليكرز استخدام المزيد من الكفاءة الدفاعية على الأجنحة، لكن كار لديه الأدوات اللازمة ليكون إيجابيًا في هذا الطرف من الملعب إذا أصبح أقوى وقدم جهدًا ثابتًا.

يجب أن يكون كار في المزيج للحصول على مكان في التناوب في بداية الموسم اعتمادًا على ما يحدث مع بقية موسم ليكرز. على أقل تقدير، سيكون خيارًا عميقًا قابلاً للتطبيق.

درجة المشروع: B+

إن افتقار كار للقوة، وكيف يؤثر ذلك على وضعه الصعودي على طرفي الأرضية، هو أكبر عامل تأرجح في مسيرته.

لكن تسديده ثلاثي النقاط، والقطع، والتقطيع، والطول، واللياقة البدنية يجب أن تجعله لاعبًا مؤثرًا منذ اليوم الأول أثناء تطوير جسده.

كان تعيين لاعب من عياره في وقت متأخر من الجولة الأولى ذا قيمة كبيرة لفريق ليكرز حتى مع وجود مجالات التحسين الواضحة.