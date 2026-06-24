49ers يتطلعون إلى نقل منشأة التدريب وسط مخاوف من الإصابة

ربما يستعد فريق 49ers لتغيير كبير بعيدًا عن الميدان.

تستكشف المنظمة إمكانية نقل منشأة التدريب الخاصة بها مع استمرار نفاد المساحة حول ملعب ليفي، وفقًا لتقرير حديث من Vic Tafur من The Athletic. جاء هذا التعليق من الرئيس التنفيذي لشركة 49ers Al Guido أثناء مناقشة ترقيات المنشأة والجهود المستمرة التي يبذلها الامتياز لتحقيق أقصى قدر من كل ميزة تنافسية ممكنة.

قال جويدو لصحيفة The Athletic: “كل شيء موجه للفوز بلقب Super Bowl”.

ستكون هذه الخطوة مدفوعة في المقام الأول باللوجستيات والنمو، ولكنها تصل أيضًا بعد أشهر من النقاش حول واحدة من أغرب الوقائع المنظورة المتعلقة بالإصابات في اتحاد كرة القدم الأميركي.

في وقت سابق من هذا العام، تم تداول نظرية تشير إلى أن المحطة الكهربائية الفرعية المجاورة لمنشأة تدريب الفريق منذ فترة طويلة يمكن أن تساهم في مشاكل الإصابة في سان فرانسيسكو.

اكتسبت الفكرة جاذبية بين المشجعين واللاعبين بعد موسم آخر مليئ بالإصابات، خاصة وأن المحطة الفرعية مرئية من ملاعب التدريب الأساسية للفريق.

وحققت المنظمة في هذا الادعاء ورفضته في النهاية. وكشف المدير العام جون لينش أن الفريق استعان بعالم مستقل لدراسة المشكلة، واصفًا النتائج بأنها “لا شيء كبير”.

ومع ذلك، لا تزال الإصابات مصدر قلق.

عانى العديد من اللاعبين البارزين من إصابات نهاية الموسم، لكن الغوص العميق يكشف عن الاتجاه الأوسع.

باستخدام أعداد مختلفة من اللاعبين من تقارير الإصابة، سجل اللاعبون الـ 49 إجمالي إصابات بنسبة 22٪ تقريبًا أعلى من متوسط ​​الدوري في عام 2024 و13٪ أعلى من المتوسط ​​في عام 2025.

وفقًا لـ SumerBrain، كانت إصابات الساق مشكلة بشكل خاص، حيث تمثل 74٪ من الإصابات في عام 2024 ونسبة مثيرة للقلق تبلغ 94٪ في عام 2025.

في حين تم فضح نظرية المحطات الفرعية إلى حد كبير، أشار بعض المراقبين إلى تفسير آخر محتمل: الطبيعة المتطلبة لممارسات كايل شاناهان.

وصف اللاعبون السابقون مرارًا وتكرارًا جلسات سان فرانسيسكو بأنها من بين الجلسات الأكثر كثافة في اتحاد كرة القدم الأميركي. التدخل الدفاعي السابق لـ 49ers جافون هارجريف قارن الثقافة ببرنامج هيت الشهير لمدرب الدوري الاميركي للمحترفين بات رايلي، بينما لخص المتلقي السابق كريس كونلي النهج بقوله: “الأمر لا يتعلق بالحفاظ هنا. إنه يتعلق بالهجوم”.

لقد تدرب فريق 49ers في سانتا كلارا منذ عام 1988، قبل سنوات من مغادرة كاندلستيك بارك. تم تركيب المحطة الكهربائية الفرعية القريبة في عام 1994 وتم توسيعها لاحقًا بالتزامن مع افتتاح ملعب ليفي في عام 2014.

حاول فريق 49ers تحقيق التوازن بين هذه الفلسفة والتعافي، واستثمروا حوالي 9 ملايين دولار في هذا الموسم في ترقيات غرفة الأثقال والعلاج المائي ومناطق إعادة التأهيل مع توسيع طاقم التدريب أيضًا.

ويبقى أن نرى ما إذا كان نقل المنشأة في المستقبل له أي تأثير على الإصابات. ولكن إذا تحرك فريق الـ 49، فقد تختفي معه إحدى نظريات الإصابة الأكثر استمرارًا في اتحاد كرة القدم الأميركي.