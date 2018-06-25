مايكروسوفت تُضيف ميزة البحث البصري الذكية إلى تطبيقها Bing

من المحتمل أنك سمعت بخدمة Google Lens وهي حاليًا جزء في هاتفك الذكي أو جزء من مساعد قوقل، لكن إذا كنت غير راضٍ عنها، فهناك بديل من مايكروسوفت والمتمثل في تطبيق البحث Bing “بينج”، حيث أعلنت الشركة عن إطلاقها تحديث جديد طال محركها هذا، والقادم بميزة البحث البصري الذكية.

بعبارة أخرى هذا التحديث عبارة عن Lens ولكن من مايكروسوفت، وهي تمامًا مثل المساعد الصوتي، حيث تستخدم هذه الميزة شبكة عصبية تم تدريبها باستخدام العديد من وحدات البايت الخاصة بصور العينة، وفي نهاية عملية التدريب يمكن للنظام النظر إلى الصور الجديدة و (أحيانًا) معرفة ما هي عليه.

بدوره أشارت مايكروسوفت أن Bing يمكن ان يكتشف أشياء مثل الزهور والملابس والحيوانات والباركود، أما فيما يخص إمكانية الاستخدام فبكل بساطة قم بفتح زر الكاميرا المدمج مع التطبيق ودع الأمر له.

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