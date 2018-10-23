دراسة : 80 % من الأطفال المولعين بالكمبيوتر يصبحون ضحايا السمنة

أكد باحثون بريطانيون أن الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت، حتى ولو لمدة نصف ساعة يوميا يطلبون من آبائهم أطعمة غير صحية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون أن طلبات الطفل تتضاعف للحصول على المأكولات السريعة غير الصحية ورقائق البطاطس المقلية والمياه الغازية وغيرها من المواد التي لا تفيد صحة الجسم بشيء.

وأكد العلماء أن 80% من المولعين بالكمبيوتر يصبحون لاحقا ضحايا السمنة والوزن الزائد، مشيرين إلى أن الإعلان عن خلو المشروبات من السعرات الحرارية هو أحد الأسباب في انتشار السمنة بين الأطفال في العديد من بلدان العالم، بحسب موقع “ميديك فوروم”.

يذكر أن السمنة تزيد احتمال الإصابة بـ13 نوعا من السرطان بما فيها سرطان الثدي والمريء، كما تسبب ثقلا إضافيا على القلب، ما يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعد السمنة من العوامل الرئيسية في الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وتسبب ثقلا كبيرا وتأثيرا سلبيا على الهيكل العظمي للإنسان مسببة هشاشة العظام وأمراضا خطيرة أخرى.

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