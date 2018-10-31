هاتف Honor Magic 2 ينطلق رسمياً بالتصميم المنزلق

أعلنت شركة Honor التابعة لهواوي الآن عن إصداراها الجديد من الهواتف الذكية المميزة Magic 2، الذي يأتي بتصميم منزلق يكشف عن الكاميرة الأمامية.

يأتي هاتف Magic 2 هذا العام مع شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، كما يدعم جودة عرض FHD بلس بدقة 1080 في 2340 بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Magic 2 رقاقة معالج هواوي المميزة Kirin 980، التي تدعم كفاءة الآداء في الهاتف، كما تقدم الشركة الهاتف مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو أيضاً 256 جيجا بايت.

في مواصفات الكاميرة في هاتف Magic 2 تقدم علامة Honor التجارية هذا الإصدار مع كاميرة خلفية ثلاثية مميزة بمستشعر 16 و24 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر 16 ميجا بيكسل مميز بعدسات بزوايا واسعة.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر 16 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

يأتي هاتف Honor Magic 2 هذا العام بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مثبت مسبقاً، مع واجهة مستخدم EMUI 9.0، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3500 mAh مع شاحن 40W SuperCharge بتقنية شحن فائقة السرعة.

الهاتف يضم مستشعر للبصمة في الشاشة في نطاق 32.48مم، مع دعم تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.

مواصفات هاتف Honor Magic 2

شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، بجودة عرض FHD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9

دعم تدرج ألوان بتقنية DCI-P3 بنسبة 108%

رقاقة معالج Kirin 980 مع اثنان من أنوية Cortex A76 بسرعة 2.6 GHz واثنان من أنوية Cortex A76 بسرعة 1.92 GHz، و4 من أنوية x Cortex A55 بسرعة 1.8 GHz، وكارت شاشة ARM Mali-G76MP10

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت في LPDDR4x رام، أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة مستخدم EMUI 9.0

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 24 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 16 ميجا بيكسل مميز بعدسات واسعة الزوايا f/2.2، مع فلاش LED، ميزة التثبيت البصري والتركيز التلقائي، وتثبيت يدعمه تقنية الذكاء الإصطناعي.

كاميرة أمامية مع مستشعر 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/ 2.0، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f / 2.4، ودعم مسح ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه.

مستشعر للبصمة في الشاشة مميز بنطاق إستشعار واسع

يدعم اثنان من شرائح SIM

معايير IPX2 لمقاومة الماء

قياسات الهاتف 157.32 في 75.13 في 8.3مم كما يتميز بوزن 206جم

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac، والبلوتوث 5، وGPS، وNFC، مع منفذ USB C.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Honor Magic 2 بألوان متدرجة من الأسود، الأحمر، الأزرق، كما يبدأ سعر الهاتف من 544 دولار للنموذج المميز بذاكرة 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يبدأ شحن الهاتف في ديسمبر.

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