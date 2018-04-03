الانتقام يقود عاشقاً وزميله إلى حبل المشنقة بالظفرة

قضت محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد بإعدام آسيويين خططا ونفذا جريمة قتل بحق صديقهما الذي ارتبط عاطفياً بخطيبة المتهم الأول كما قضت بحبس شخص أخر 3 شهور لتقاعسه عن إبلاغ السلطات بالجريمة رغم علمه بها.

واعترف المتهم الأول والثاني أمام المحكمة أنه وشريكه قد خططا لارتكاب جريمة القتل بناء على معلومات خاطئة لديهما بأن قانون دولة الإمارات لا يطبق حد الإعدام بحق المجرمين ويكتفي بتطبيق الحبس والإبعاد فقط، وهو ما يسمح لهما بارتكاب جريمتهما والمطالبة بترحيلهما إلى موطنهما إذا ما اكتشف أمرهما فقررا التخلص من المجني عليه وذلك بسحبه إلى البحر وهو لا يجيد السباحة وتركه يغرق للتخلص منه بشكل يبعد الشبهات.

وتعود وقائع القضية عندما تلقت شرطة منطقة الظفرة بلاغاً يفيد بوجود جثة أسيوي غارقة في المياه فتم إجراء التحريات سريعاً للاستعلام عن شخصية المجني عليه ومعرفة ملابسات الغرق ليكتشف رجال التحريات أن وراء الجريمة 3 من زملاء الضحية في العمل.

وأمام المحكمة حاول المتهمان تصوير الواقعة على أنها حادث عرضي ولم تكن هناك نية مبيتة لذلك ولكن تحريات الشرطة والأدلة التي تدين المتهمين بجانب اعترافات المتهم الثالث دفعتهم إلى الاعتراف بجريمتهم.